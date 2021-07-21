Після річної перерви у Яремче знову святкуватимуть день міста

День міста Яремче святкуватимуть два дні поспіль – 24 та 25 липня. Першого дня почне працювати містечко майстрів, де відбуватимуться різноманітні майстер-класи. Наступного дня на місцевих мешканців та гостей міста чекатиме гуцульський карнавал, учасники якого пройдуть центральною вулицею міста. Рух транспорту по ній на цей час перекриють.

Після річної перерви через пандемію коронавірусу у Яремчі знову святкуватимуть день міста.

У суботу, 24 липня, біля будинку культури розпочне свою роботу містечко майстрів, де гості святкування зможуть ближче познайомитися з гуцульською культурою.

Перший гуцулький карнавал у Яремче провели у 2019 році (фото: Romantik Spa Hotel)

«Можна буде зліпити сирного коника, зіграти на гуцульських трембітах або дримбі, одягнутися в гуцульський стрій. Будуть майстер-класи з ліжникарства і гончарства. Містечко майстрів працюватиме у суботу і неділю», – розповів ZAXID.NET керівник відділу туризму та інвестиційної політики Яремчанської міськради Петро Бабчук.

Перший гуцулький карнавал у Яремче провели у 2019 році (фото: Romantik Spa Hotel)

У неділю, 25 липня, в межах святкування відбудеться другий відкритий гуцульський карнавал. Його учасники йтимуть центральною вулицею міста. Для цього навіть обмежать рух автотранспорту.

За словами Петра Бабчука, карнавал започаткували у 2019 році. Особливістю дійства є платформи, в оформленні яких можуть брати участь різні колективи, установи чи сусідні територіальні громади.

Перший гуцулький карнавал у Яремче провели у 2019 році (фото: Romantik Spa Hotel)

«Основна вимога, якщо ви хочете взяти участь у гуцульському карнавалі, це те, що в учасників мають бути елементи гуцульського одягу або вишиванки. На вибір колективів це може бути, платформа, піша хода, можуть їхати на велосипедах або на возах. Це вже креатив, як хто до цього підійде», – пояснює Петро Бабчук.

Перший гуцулький карнавал у Яремче провели у 2019 році (фото: Romantik Spa Hotel)

Голосування за найкращу платформу відбудеться після огляду на центральній площі міста. Після цього міський голова Яремче Андрій Мироняк пригощатиме всіх охочих грибною юшкою, звареною за традиційним сімейним рецептом.

Перший гуцулький карнавал у Яремче провели у 2019 році (фото: Romantik Spa Hotel)

Впродовж суботи та неділі у вечірній час гостей святкування розважатимуть учасники етно-концерту. Серед них гурти Рокаш, Калуш, Цвіт кульбаби, Анця та виконавці Іван Наві і Ярослав Крайній.