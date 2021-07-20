На фестиваль має приїхати гурт, який виступав в окупованому Криму

Міський голова Тернополя Сергій Надал надіслав листа в управління Служби безпеки України в Тернопільській області з проханням перевірити учасників музичного фестивалю «Файне місто». Йдеться передусім про чотири музичні гурти з Росії. Мерія Тернополя просить СБУ перевірити, чи законно ці музиканти перетнули державний кордон і чи легітимно перебувають на території України. Окрім того, Сергій Надал звернувся до організаторів «Файного міста» із закликом скасувати виступи російських музикантів.

«Тернопільська міська рада просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів та окремих виконавців для участі в українському музичному фестивалі «Файне місто» на предмет легітимності їх в'їзду та перебування в Україні. Про результати перевірки та вжиті заходи», – йдеться у листі Сергія Надала до начальника управління СБУ у Тернопільській області Юрія Борейчука, надісланому 19 липня.

Лист до СБУ направили 19 липня

Приводом до написання листа стала заява місцевого осередку «Правого сектора», який 16 липня заявив, що на фестивалі «Файне місто» виступлять чотири гурти з країни-окупанта. «Опираючись на офіційні дані від організаторів фестивалю «Файне місто» в яких анонсовані виступи чотири музичних гуртів з країни-окупанта. Зазначимо, що один з гуртів проводив концерт в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні організації.

Чотири гурти з Росії – це Louna, Anacondaz, «Порнофільми» та Wildways, які нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Згаданий у заяві «Правого сектора» гурт, який мав виступи у Криму, – це Anacondaz. Після їх виступу на окупованому півострові у 2017 році СБУ на три роки заборонила учасникам в'їжджати в Україну. Оскільки минулого року термін цієї заборони завершився, організатори фестивалю запросили гурт виступати в Тернопіль.

Цікаво також, що частина з цих гуртів не вперше виступатиме на фестивалі «Файне місто». Так, «Порнофільми» уже виступали у Тернополі в 2017 та 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

Сергій Надал також публічно відреагував на заяву «Правого сектора», зазначивши, що закликав організаторів скасувати виступи російських гуртів.

«Склад учасників фестивалю «Файне місто» визначали організатори заходу. Тернопільська міська рада не є співорганізатором фестивалю «Файне місто». Законність участі іноземних учасників у заході мають встановити правоохоронні органи та СБУ. Фестиваль «Файне місто» завжди об’єднував українців. Тому звернувся до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії», – заявив мер Тернополя.