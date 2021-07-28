На фестивалі вситупатимуть чотири гурти з Росії

Служба безпеки України офіційно завершила перевірку усіх російських громадян, які приїдуть на фестиваль «Файне місто» у Тернопіль, і виявила, що не має підстав забороняти їм виступати та в'їжджати в Україну. Йдеться про обслуговуючий персонал та учасників чотирьох російських гуртів – Louna, «Порнофільми», Wildways та Anacondaz, які у 2017 році виступали в анексованому Криму.

Із заявою про необхідність перевірки цих гуртів до СБУ 19 липня звернувся мер Тернополя Сергій Надал після заяв активістів «Правого сектора Тернопільщини». Перевірку музикантів СБУ завершила лише вчора, 27 липня, – за день до відкриття фестивалю.

«Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі «Файне місто» завершилася вчора, 27 липня. Підтав для заборони перебувати в Україні російським гуртам не має», – заявили ZAXID.NET у прес-службі СБУ.

У «Правому секторі Тернопільщини» заявили, що також знають про завершення перевірки, але проводити акцій протесту чи бойкотувати вхід на фестиваль активісти не будуть, аби уникнути провокацій.

«Масовість виступів російських гуртів та показові приїзди російських провладних артистів в Україну мають системний характер. Окупанти системно створюють конфліктні ситуації, провокуючи активну та патріотичну частину суспільства. Тому ми вкотре закликаємо організаторів фестивалю відмовитись від участі російських гуртів у фестивалі», – йдеться у заяві «Правого сектору Тернопільщини».

Зазначимо, що частина із цих гуртів не вперше виступатиме на фестивалі «Файне місто». Так, «Порнофільми» уже виступали у Тернополі у 2017 та 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

Сам фестиваль «Файне місто» розпочався у Тернополі сьогодні, 28 липня, і триватиме до 1 серпня.