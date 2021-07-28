Військового офіцера затримали на гарячому під час отримання хабара

Працівники СБУ затримали військового офіцера під час отримання 4 тис. доларів хабара. Гроші військовий вимагав від свого колеги, також військового офіцера, за переведення його на інше місце служби, повідомила прес-служба СБУ, у середу, 28 липня. Затримання відбувалося на гарячому, на території військового госпіталю на вул.Чехова.

Як йдеться у повідомленні СБУ, на хабарі був затриманий начальник інформаційно-аналітичної групи однієї з військових частин у Львові. Він займається кадровими питаннями.

Правоохоронці встановили, що військовий гарантував вплинути та перевести свого колегу, також офіцера, на посаду в інший регіон. Свою послугу військовий оцінив у 4 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали хабарника на гарячому, під час одержання усієї суми хабара

Офіцерові оголосять підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.