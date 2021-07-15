Заступника військового комісара з Тернопільщини затримали на хабарі у 1600 доларів
На Тернопільщині під час передачі хабаря затримали заступника комісара районного військкомату. Військовослужбовець вимагав від призовника 1600 доларів, за отримання документів про непридатість до служби в армії.
Викрили заступника комісара одного із районних військкоматів оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.
«Увечері, 14 липня зловмисника затримали «на гарячому» після отримання ним 1 600 доларів США неправомірної вигоди. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Предмет неправомірної вигоди вилучено на місці», – повідомила 15 липня прес-служба поліції Тернопільщини.
Військовослужбовця затримали одразу на місці отримання хабаря, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.