Затримання військовослужбовця проводили вночі

На Тернопільщині під час передачі хабаря затримали заступника комісара районного військкомату. Військовослужбовець вимагав від призовника 1600 доларів, за отримання документів про непридатість до служби в армії.

Викрили заступника комісара одного із районних військкоматів оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.