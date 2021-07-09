Суддя і адвокат вимагали 6 тис. доларів за сприяння в ухваленні «позитивного» рішення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові одного з міськрайонних судів Одеської області за підозрою в шахрайстві. Йому та ще одному адвокату інкримінують виманювання грошей у громадянина за прийняття позитивного судового рішення, повідомляється на сайті ДБР.

«Голова суду за посередництва адвоката пообіцяв мешканцю Одещини забезпечити прийняття іншим суддею позитивного рішення. Раніше цивільна дружина громадянина вже виграла у цьому суді справу щодо стягнення заборгованості з підприємства-боржника. Однак, у визначені терміни гроші не були перераховані, тому вона звернулась до суду щодо поновлення строків пред’явлення виконавчого документа. Спочатку суддя та адвокат планували отримати від громадянина 700 тис. гривень, а потім зменшили суму до 6 тис. доларів США», – сказано в повідомленні.

фото ДБР

«Правоохоронцями задокументовано одержання суддею та адвокатом першої частини обумовленої суми у розмірі 81 тис. грн шляхом переказу коштів на банківський рахунок. На одержанні останньої частини коштів – 2,5 тис. доларів США їх було викрито. Наразі їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Справу кваліфікували не як отримання неправомірної вигоди, що є підслідністю НАБУ, а як шахрайство (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу).

До слова, в Одеській області є три міськрайонних суди – у Білгороді-Дністровському, Ізмаїлі та Подільську.