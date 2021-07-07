Військова оформляла іноземне громадянство і підробляла паспорти

Внутрішня безпека Держприкордонслужби затримала закарпатську прикордонницю, яка за хабарі підробляла паспорти Ізраїлю та країн Євросоюзу.Жінка використовувала власні зв’язки у дипломатичних установах в Україні та закордоном.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, інспекторку затримали у середу, 7 липня, під час отримання 3 тис. євро хабаря. За швидке оформлення іноземного громадянства прикордонниця загалом планувала отримати 8 тисяч євро.

«У вартість "послуг" жінка також включила перевірку паспортного документа за допомогою баз даних прикордонних відомств України та іноземної держави, а також сприяння у безперешкодному перетинанні кордону», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Під час обшуку вдома у прикордонниці виявили паспорт громадянки Угорщини, виданий на її ім’я, травматичний пістолет без дозвільних документів та паспорт Азербайджану (ймовірно, з підробленою інформаційною сторінкою) на ім’я третьої особи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.