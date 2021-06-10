Одного з керівників в'язниці в Ужгороді звинувачують у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту установи. За версією прокуратури, витрати на ремонт в'язниці завищили на 165 тисяч гривень через необґрунтовані списання будматеріалів та завищення обсягу і вартості виконаних робіт. У четвер, 10 червня, прокуратура Закарпаття повідомила, що керівнику в'язниці офіційно оголосили про підозру у розтраті і невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

Капітальний ремонт режимного корпусу «Установи виконання покарань №9» проводили у грудні 2019 року.

«У ході досудового розслідування встановлено, що вартість фактично виконаних товариством будівельних робіт, яка вказана у документах, є завищеною на понад 165 тисяч гривень у зв’язку із необґрунтованим списанням будівельних матеріалів, завищенням обсягу і вартості виконаних будівельних робіт зазначених в актах приймання будівельних робіт тощо. Такими протиправними діями керівництва в'язниці та невстановленої на цей час особи державній установі «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» завдано збитків на понад 165 тисяч гривень», – повідомила прокуратура.

Одному з керівників в'язниці офіційно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна за попередньою змовою), за що йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Невдовзі суд має обрати чоловіку запобіжний захід, прокуратура вказує, що вимагатиме у суду для підозрюваного утримання під вартою.