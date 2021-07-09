Прокурор має намір оскаржити вирок екс-сбушнику у частині про виправдання за «хабарництво»

Вищий антикорупційний суд засудив до чотирьох років в’язниці колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки за зловживання впливом.

«Досудовим розслідуванням було встановлено, що співробітник СБУ запропонував співзасновнику підприємства, у якого під час обшуку було вилучено обладнання для обробки бурштину та 55 кг бурштинової сировини, за 50 тис. доларів США вчинити вплив на слідчого у кримінальному провадженні з метою повернення даного обладнання», — йдеться у повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, встановлено, що колишній спецслужбовець неодноразово вимагав періодичну неправомірну вигоду за невтручання у діяльність цього підприємства.

Суд визнав екс-співробітника СБУ винним за статтею про «зловживання впливом» (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 3 роки.

Водночас суд виправдав колишнього співробітника спецслужби за статтею про «хабарництво» (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Зазначається, що прокурор САП має намір оскаржити вирок в частині виправдання в Апеляційній палаті ВАКС.