Суддю Ганну Білик визнали винною в отриманні 1 тис. євро хабара

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ув’язнив суддю Броварському міськрайонному суді Київщини Ганну Білик на шість років. Її визнали винною в отриманні 1 тис. євро хабара. Про це повідомили прес-служба САП та журналіст Олег Новіков в четвер, 3 червня.

Крім того, Білик заборонили протягом трьох років обіймати певні посади та конфіскували в неї її автомобіль та земельну ділянку в Броварах Київської області.

Як нагадує Новіков, за версією обвинувачення, Білик вимагала 1 тис. євро у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення на його користь у справі про вилучення 13,5 тонн пального органами Державної фіскальної служби.

«Свої "послуги" суддя оцінила у 1000 євро і пообіцяла повернути підприємцю пальне», – написав Новіков.

Суддя може оскаржити вирок протягом 30 днів до апеляційної палати ВАКС.