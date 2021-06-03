Броварську суддю ув’язнили на шість років за хабар в 1 тис. євро
ВАКС конфіскував в Ганни Білик автомобіль та земельну ділянку в Броварах Київської області.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ув’язнив суддю Броварському міськрайонному суді Київщини Ганну Білик на шість років. Її визнали винною в отриманні 1 тис. євро хабара. Про це повідомили прес-служба САП та журналіст Олег Новіков в четвер, 3 червня.
Крім того, Білик заборонили протягом трьох років обіймати певні посади та конфіскували в неї її автомобіль та земельну ділянку в Броварах Київської області.
Як нагадує Новіков, за версією обвинувачення, Білик вимагала 1 тис. євро у приватного підприємства за винесення уточнювального рішення на його користь у справі про вилучення 13,5 тонн пального органами Державної фіскальної служби.
«Свої "послуги" суддя оцінила у 1000 євро і пообіцяла повернути підприємцю пальне», – написав Новіков.
Суддя може оскаржити вирок протягом 30 днів до апеляційної палати ВАКС.