Суддю затримали під час отримання частини хабаря в сумі 30 тис. доларів

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили в хабарництві суддю Донецького окружного адмінсуду. Його затримали одразу після того, як він отримав 30 тис. доларів хабаря. Про це повідомила прес-служба ДБР у вівторок, 18 травня.

За даними слідства суддя запропонував директору одного із приватних підприємств за 34 тис. доларів вирішити через своїх знайомих у Верховному Суді питання на його користь.

Зокрема, як зазначає Офіс генпрокурора, за 30 тис доларів США він обіцяв підприємцю скасувати рішення та повернути справу на новий розгляд до першої інстанції.

Його затримали одразу після отримання частини хабаря в сумі 30 тис. доларів в Слов’янську Донецької області.

Справу розслідують за статтею про шахрайство, вчиненого у особливо великих розмірах. Йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.