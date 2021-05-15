Працівника суду затримали на гарячому під час отримання хабара в листопаді минулогого року

Галицький районний суд міста Львова 7 травня цього року виніс вирок працівнику Львівського окружного адміністративного суду, уродженцю Ходорова, за зловживання впливом. Восени минулого року 57-річний працівник суду отримав 3 тис. доларів хабара. За ці гроші він пообіцяв повпливати на суддів апеляційного суду, аби ті переглянули вирок в кримінальному провадженні.

Чоловіка оштрафували на 34 тис. грн та позбавили права обіймати посади в органах судової влади, строком на два роки. Про це повідомляє «Судовий репортер».

Як зазначається у вироку суду, чоловік працював провідним спеціалістом відділу господарського забезпечення Львівського окружного адміністративного суду. Він пообіцяв своєму знайомому, засудженому до покарання у вигляді позбавлення волі, за гроші посприяти перегляду вироку в Львівському апеляційному суді – аби рішення першої інстації було скасовано і скеровано справу на новий судовий розгляд. Працівника суду затримали «на гарячому» 20 листопада поблизу церкви Анни у центрі Львова під час отримання всієї суми хабара.

Працівника суду визнано винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України – отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

При постановленні вироку суд врахував щире каяття підсудного і наявність на його утриманні малолітньої дитини з 3 групою інвалідності, а також те, що такі дії є нетяжким злочином.

На посаді провідного спеціаліста відділу господарського забезпечення Львівського окружного адміністративного суду обвинувачений працював із 2013 року. На період слідства його відсторонили від посади, але вже в грудні 2020 року звільнили наказом керівника апарату суду.

Щодо суддів, за вплив на яких передавалися гроші, то за заявою адвоката обвинуваченого цю колегію відвели і призначили інших суддів. Кінцевого рішення щодо вироку там досі не прийнято. За матеріалами справи, засуджений у цій справі привласнив 105 тис. грн бюджетних грошей, призначених на ремонт Народного дому в селі Городиславичі. Суд першої інстанції засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі і стягнув завдану шкоду.