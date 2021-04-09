8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова.

Сума застави становить 35 млн 185 тис. грн. Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави – 70 млн грн.

Адвокати Зонтова переконували, що він не переховуватиметься від слідства, вказуючи, що він має «міцні соціальні зв’язки», а все його майно та родина знаходяться в Україні.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що адвокат Юрій Донець у змові з Зонтовим підбурили ліквідатора страхової компанії «АКС Кепітал» Сергія Коваленка надати 100 тис. доларів хабаря судді ОАСК.

За ці гроші вони нібито пообіцяли розв'язувати питання з цим суддею про задоволення позову «АКС Кепітал» до податкової Києва про скасування податкового повідомлення.

Під час обшуків у Донця знайшли 20 тис. доларів, номери купюр яких збігаються з врученим хабарем. Решту 80 тис. доларів знайшли в офісі брата голови ОАСК. Номери купюр теж збігаються з хабарем. Частина з них були імітаційними.

НАБУ 6 квітня повідомило про те, що викрило на отриманні хабаря у 100 тисяч доларів брата керівника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова. Гроші нібито мали передати самому Вовку.

Два адвокати, за даними слідства, обіцяли за 100 тисяч доларів домовитися з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри двом адвокатам.

Крім того, Юрія Зонтова відсторонили від роботи у Службі зовнішньої розвідки України. Натомість Павло Вовк заявив, що ні він, ні ОАСК «не мають стосунку до провокацій».

За його словами, ім'я брата «використовують як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків».