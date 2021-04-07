Служба зовнішньої розвідки (СЗРУ) відсторонила від посади свого співробітника Юрія Зонтова, який є братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його затримало Національне антикорупційне бюро (НАБУ) під час отримання хабаря.

«На період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі», – йдеться в повідомленні розвідки у середу, 7 квітня.

Імені співробітника розвідка не називає. Зазначено, що за попередніми результатами власного розслідування, затримання брата голови ОАСК не пов’язано із його діяльністю на посаді в СЗРУ.

Крім того, розвідувальний орган зазначив, що сприяє НАБУ в розслідуванні щодо причетності їхнього працівника до корупції.

Зазначимо, що у вівторок, 6 квітня, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Юрій Зонтов під час затримання представився співробітником Служби зовнішньої розвідки.

Що відомо про затримання Юрія Зонтова

НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова під час отримання 100 тис. доларів хабаря у вівторок, 6 квітня. Зонтов з іншим адвокатом начебто обіцяв одній з компаній через свого брата вирішити питання з одним із суддів ОАСК – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуку приміщення, де були затримані підозрювані, детективи знайшли готівку та антикваріат, зокрема понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів.

Сам Павло Вовк назвав затримання свого брата Юрія Зонтова та обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і назвав їх «помстою».

Зазначимо, що Павло Вовк теж раніше мав прізвище Зонтов, однак після шлюбу змінив його на прізвище своєї дружини.