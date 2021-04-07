Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, які обіцяли за 100 тис. доларів США та через голову Окружного адмінсуду Києва вирішити питання з одним із суддів ОАСК про прийняття позитивного рішення. Про це Венедіктова написала у Facebook.

«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних», – повідомила вона.

Вона пояснила, що обидва адвокати отримали 100 тис. доларів і мали передати ці кошти суддям ОАСК. За ці гроші адвокати обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести «зручне» судове рішення.

Венедіктова також підтвердила, що один із затриманих – брат голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Як інформував ZAXID.NET, 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова, який є братом Павла Вовка, під час отримання 100 тис. доларів. Сам Вовк назвав затримання і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».

Сьогодні НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів знайшло понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича.

Хто такий Юрій Зонтов?

Брат глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка – Юрій Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України. Сам Павло Вовк теж раніше мав прізвище Зонтов, однак після шлюбу змінив його на прізвище своєї дружини.

За інформацією журналіста та редактора сайту «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова, Зонтов забезпечував прикриття і безпеку таємних корупційних афер свого брата. Він опікувався таємним сховищем глави ОАСК, де детективи НАБУ знайшли 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн, 100 шекелів, а також колекцію антикваріату.

Секретне сховище готівки було обладнане на конспіративній квартирі в будинку за адресою Джона Маккейна, 22, на Печерську в Києві (колишня вулиця Івана Кудрі). Квартира оформлена на жінку-адвоката, нею користувалася сім'я Вовка. Заходи безпеки Вовк вживав жорсткі, квартиру вдалося виявити лише в момент передачі хабаря.

Попри перебування на високій посаді всупереч закону про держслужбу не зупинив дію свого адвокатського посвідчення.