На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Павла Вовка і гроші в п'яти валютах

Під час обшуків у затриманих напередодні брата голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та іншого адвоката правоохоронці вилучили понад 3,7 млн доларів готівкою. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Під час обшуку приміщення, де були затримані підозрювані, детективи знайшли понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів.

Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича.

В бюро не уточнюють, де саме розташовано «місце виявлення предмету неправомірної вигоди», але обшуки вчора проходили в приміщенні ОАСК і за місцем проживання барат Вовка, Юрія Зонтова.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Зонтов отриманий хабар повіз на зберігання до квартири, яка слугує йому адвокатським офісом. У ній є три сейфи для документів і цінностей.

Як інформував ZAXID.NET, 6 квітня НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова під час отримання 100 тис. доларів хабаря. Зонтов з іншим адвокатом начебто обіцяв одній з компаній через свого брата вирішити питання з одним із суддів ОАСК – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Сам Вовк назвав затриманні і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і назвав їх «помстою».

В чому суть справи Павла Вовка

Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів ОАСК як докази правопорушень.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, установивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створивши штучні перешкоди в їхній роботі.

Співробітникам НАБУ доводилося неодноразово «ловити» Вовка, щоб вручити йому повістку до суду. Сам Вовк відмовлявся визнати себе підозрюваним у кримінальному провадженні.