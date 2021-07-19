За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб

СБУ встановила і затримала нападників на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

«В ході розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її шляхом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику голови АРМА вухо чи палець, а потім це “завдання” замінили на “всадити 2 кулі в руку і ногу», – йдеться в повідомленні.

Підозрювані отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив 10 тис доларів.

Затримані передали також виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

Трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.