Невідомі скоїли замах на Володимира Павленка

На Володимира Павленка, заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, скоїли напад – невідомі стріляли в нього з вогнепальної зброї. Про це повідомляє АРМА на своїй сторінці у Facebook.

За словами представників агенції, замах стався ще 2 червня, але повідомити про це вони змогли лише зараз.

«АРМА змушене повідомити, що зранку 2-го червня біля власного будинку скоєно напад на заступника Голови АРМА Володимира Павленка», –йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, невстановлені особи кілька разів стріляли у Павленка з вогнепальної зброї. Внаслідок чого посадовець отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі він перебуває у лікарні, його стан стабільний, а загроз життю немає.

В АРМА заявили, що очікують на швидку реакцію правоохоронців.

Раніше представники АРМА заявляли, що тиск на його працівників стає все агресивнішим і чиниться більш жорсткими методами.

«Тривають погрози фізичним насильством щодо керівництва та працівників АРМА, акції залякування влаштовуються безпосередньо за місцем проживання їх сімей та членів родин. При цьому організатори злочинних заходів діють у виражено брутальній формі, намагаючись створити атмосферу постійного страху у професійному та приватному житті представників агентства», – було сказано в заяві.

В АРМА кажуть, що під їхнім офісом періодично з’являються провокатори, які скандують дискредитаційні гасла та поширюють завідомо неправдиву інформацію про роботу органу.

Також, за їхніми словами, у ЗМІ поширюється провокативна інформація, а до дискредитаційної кампанії долучаються деякі політики, які вдаються до публічних звинувачень посадовців АРМА в незаконних діях на підставі сфальсифікованих відомостей і нічим не підтверджених припущень.