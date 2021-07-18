Міністра оборони РФ Сергія Шойгу викликають до слідчого управління, розташованого в Маріуполі

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення підозри в створенні та участі в незаконних збройних формуваннях. Відповідна повістка опублікована на сайті СБУ.

Російського міністра викликають до слідчого відділу, розташованому в Маріуполі, на 9:00 у вівторок, 20 липня.

Йому інкримінують одразу дві статті – про пособництво та про створення і участь в незаконних збройних формуваннях. Саму справу, як виходить із повістки, відкрили ще у 2014 році.

Раніше Сергій Шойгу вже отримував підозри в скоєнні злочинів проти нацбезпеки України. В серпні 2016 року тоді ще генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових високопосадовців, яким повідомили про підозру у організації гібридної війни. Крім самого міністр оборони РФ, там були і двоє його заступників.