За інформацією чеської влади, до вибухів у Врбетіце в 2014 році причетна Росія

Влада Чеської Республіки офіційно вимагає від Росії компенсації збитків через причетність останньої до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на iDNES.

Як повідомляється, заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив російському послу в Чехії дипломатичну ноту, в якій міститься вимога повністю відшкодувати збиток, заподіяний вибухом.

Чеська влада оцінила збиток у 650 млн крон (приблизно 25,5 млн євро).

Також, як повідомляється, міністерство внутрішніх справ підготувало законопроект про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце. 350 млн крон підуть для муніципалітетів та регіону і 300 млн для окремих громадян.Суми для муніципалітетів розподіляються залежно від відстані від периметра ризику, а також відповідно до бюджетного визначення податків.

Кожен житель, включаючи дітей, які постійно проживають в п'яти муніципалітетах, повинен мати право на отримання певної суми, розмір якої також залежить від певних факторів. Найбільша сума в 300 крон пропонується на період неконтрольованих вибухів з середини жовтня до середини грудня 2014 року, що було небезпечною ситуацією з прямою загрозою.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України. Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб. Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері. Журналісти групи Bellingcat вважають, що вибухи на військовому складі в чеському селі Врбетице у 2014 році були частиною довготривалої операції російської розвідки, яку спланували, щоб позбавити Україну можливості купувати зброю і боєприпаси, необхідні для захисту від російських військ.

Через скандал навколо вибухів Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.