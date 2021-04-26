Вибухи на військовому складі в чеському селі Врбетице у 2014 році були частиною довготривалої операції російської розвідки, яку спланували, щоб позбавити Україну можливості купувати зброю і боєприпаси, необхідні для захисту від російських військ. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bellingcat, опублікованому в понеділок, 26 квітня.

Розслідувачі зазначають, що операція була розпочата ще у липні 2014 року – невдовзі після того, як російська влада підпорядкувала бойовиків на Донбасі під контроль ГРУ. Самою місією керував диверсійний підрозділ Головного розвідувального управління 29155.

Телефонні розмови, які проаналізували журналісти, показали, що кілька членів підрозділу у 2014 та 2015 роках активно контактували із російськими військовими, які брали участь в боях на сході України.

Сама диверсійна група в той час діяла як в Чехії, так і в Болгарії. Зокрема, організовувала кілька суміжних операцій, серед яких підрив складу із боєприпасани у Врберице та замах на болгарського торговця Еміліана Гебрева – власника компанії Emco, яка постачала озброєння в Україну після початку бойових дій на сході 2014 року.

При цьому Bellingcat піддав сумніву версію чеської поліції про те, що російські спецслужби планували підірвати боєприпаси після їхнього транспортування до Болгарії. Мовляв, жодних планів в Emco щодо перевезення зброї зі складу не було.

Журналісти припускають, ціллю диверсійної групи ГРУ був не лише запас боєприпасів Гебрева, а всі боєприпаси, розташовані на складі у Врбетицях. Такий підрив став би «запобіжним заходом» проти усіх торговців зброєю ЄС, які постачають її до України.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році