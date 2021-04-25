Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Росії прийдеться заплатити, якщо доведуть її причетність в підриві складу

Чеські правоохоронці розглядають дві версії вибуху на складах зі зброєю у Врбетице в 2014 році – причетність інзоменої розвідки та недбале поводження із боєприпасами. Про це повідомив президент Чехії Мілош Земан, якого цитує чеський телеканал ČT24 в неділю, 25 квітня.

«Жодна суверенна країна не може дозволити собі, щоб два іноземні агенти вчинили теракт на її території, внаслідок якого загинули двоє громадян Чехії, а також завдав мільярд збитків», – розповів він.

Він додав, що серйозно сприймає обидві версії про вибух та бажає, аби їх ретельно розслідували. Він також закликав людей «без істерики» чекати результатів розслідування.

Водночас він заявив, що обвинувачення російських агентів Мішкіна та Чепіги в підриві складу наразі є несерйозними. З його слів, в звіті служби безпеки «немає жодних доказів або доказів того, що вони перебували в районі Врбетице».

Однак Земан уточнив, якщо слідство доведе причетність російських шпигунів до ймовірного теракту, Росії прийдеться за це заплатити.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України. Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб. Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.

Вибух боєприпасів на складі у Врбетице в жовтні 2014 році не мав статися на території Чехії. За даними слідства, російські агенти планували підірвати їх в Болгарії.