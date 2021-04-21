Влада Чехії вимагає від Росії повернути 20 чеських дипломатів, яких РФ змусила покинути територію країни напередодні. Про це повідомляє чеський портал Novinky.

Зазначається, що у середу, 21 квітня, міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек повідомив послу Росії Олександру Зміївському, що, якщо Росія не поверне всіх 20 депортованих чеських дипломатів, вона скоротить кількість російських дипломатів в посольстві в Празі до рівня, який відповідатиме чисельності співробітників посольства Чехії в Москві – до 5 осіб.

Чеський дипломат наголосив, що відповідь РФ на висилку російських дипломатів була непропорційною та паралізувала роботу дипломатичної установи Чехії в Москві.

«Я повідомив послу наступне: у Російської Федерації є час до завтрашнього полудня, щоб дозволити всім дипломатам повернутися в посольство в Москві. Якщо вони не зможуть повернутися, я вирішу скоротити їх кількість в посольстві Росії, щоб воно відповідало стану посольства Чехії в Москві», – додав Якуб Кулханек.

Своєю чергою, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмовляти з Росією в форматі вимог немає ніяких перспектив.

«Під час сьогоднішнього виступу у Федеральних зборах президент Путін заявив про марність переговорів з Росією на основі вимог», – сказав Пєсков

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році: що відомо

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.

Згодом Чехія видворила з країни 18 працівників посольства Росії в Празі, яких звинувачують в роботі на російські спецслужби.

Крім того, влада Чехії оголосила, що вирішила виключити російську держкорпорацію «Росатом» з тендера на розширення АЕС «Дуковани» на тлі скандалу з причетністю російських спецслужб до вибухів у Врбетіце.