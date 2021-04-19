Російська ДК «Росатом» неодноразово заявляла про плани брати участь у тендерах Чехії

Влада Чехії оголосила, що вирішила виключити російську держкорпорацію «Росатом» з тендера на розширення АЕС «Дуковани» на тлі скандалу з причетністю російських спецслужб до вибухів у Врбетіце. Про це повідомляє AFP.

Рішення озвучив віце-прем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек.

За словами міністра, рішення уряду було одностайним – «Росатом» не може брати участь у запланованому контракті навіть у консорціумі.

«Ми чітко даємо зрозуміти, що розглядаємо трьох прийнятних постачальників ядерних технологій. Окрім цього, це вказується у тендерному досьє, де чітко зазначається, що постачальником критично важливих ядерних технологій може бути лише суб’єкт з Європейського Союзу або країни НАТО. Наразі можемо сказати, що неможливо, щоб «Росатом» став соратником будь-якого з кандидатів у межах консорціуму», – цитує міністра видання «ČT24».

Раніше голова МЗС Чехії Ян Гамачек попереджав, що «протягом декількох днів він «Росатом» позбавлять можливості участі в тендері». Гавлічек також висловлював сумнів у можливості участі «Росатома» субпідрядником.

Нагадаємо, що у суботу, 17 квітня, в Празі заявили про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією чеської сторони, йдеться про співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за її версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули двоє людей.

Також у суботу ввечері чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова. У поліції зазначають, що йдеться про «тяжкий злочин».

У березні 2021 року Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входить до чеської енергокомпанії CEZ Group) отримала дозвіл державного управління з ядерної безпеки Чехії на розміщення нової АЕС в муніципалітеті Дуковани. Після отримання дозволу на розміщення блоків АЕС має відбутися оголошення тендера з вибору підрядника.

Заявка розширення АЕС «Дуковани» була спрямована регулятору в березні 2020 року. Предметом заявки є будівництво двох нових енергоблоків на АЕС «Дуковани» потужністю по 1200 МВт, повідомляла тоді CEZ. Проект «Дуковани» почали впроваджувати в 1970 році, уклавши договір з Радянським Союзом. На 2029 рік планувалася споруда нового енергоблоку, терміни закінчення якої – 2036 рік. Крім Росатома, в списку учасників будівництва є південнокорейська, французька і американо-канадська компанії.

Російська ДК «Росатом» неодноразово заявляла про плани брати участь у тендерах Чехії на будівництво АЕС. У листопаді 2016 року структура «Росатома» – «Русатом Оверсіз» – повідомила, що держкорпорація передала Мінпромторгу Чехії і CEZ Group пакет документів про потенційну участь у проекті будівництва нових блоків АЕС. Перед цим, наприкінці жовтня, концерн «Росенергоатом» повідомив, що Чехія вивчає пропозицію «Росатома» про будівництво на території країни нових енергоблоків замість АЕС «Дуковани».

Наразі в Чехії діють дві атомні станції: АЕС «Дуковани» (4 енергоблоки з реакторами ВВЕР-440) і АЕС «Темелін» (2 блоки ВВЕР-1000), побудовані за радянськими проектами.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році: що відомо

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.