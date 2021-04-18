Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек заявив, що російську компанію «Росатом» виключать зі списку учасників тендеру на будівництво нового блоку АЕС «Дуковани». Відповідну заяву він зробив на тлі дипломатичного скандалу між двома країни – Чехія звинуватила російських агентів в підриві складу зі зброєю в чеському регіоні Моравія у 2014 році.

«Ми виключимо "Росатом" з можливості участі у тендері на поставку для "Дуковани" протягом кількох днів», – розповів Ян Гамачек, якого цитує чеський сайт Aktualne в неділю, 18 квітня.

Чехія мала надіслати опитувальник з питань безпеки тим, хто зацікавлений у будівництві АЕС, вже найближчими днями, пише «Європейська правда» із посиланням на сайт Novinky.

«На цей момент я не можу уявити, щоб "Росатом" потрапив в оцінку безпеки», – сказав міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році: що відомо

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.