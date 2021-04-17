Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку 18 співробітників російського посольства через вибух у 2014 році на складі боєприпасів, унаслідок якого загинули двоє людей.

Уряд Чехії висилає 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб. Шпигуни мають 48 годин, щоб виїхати з Чехії, повідомило «Радіо Прага».

Крім того, чеська поліція в суботу ввечері оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрую в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.

Вибух на складі з боєприпасами стався в чеському регіоні Моравія у жовтні 2014 року. На складі здетонували 50 тонн боєприпасів, двоє людей загинули.

Чеські спецслужби з того часу розслідували інцидент. У процесі розслідування вони з’ясували, що до вибуху причетна служба зовнішньої розвідки Росії.