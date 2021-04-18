Вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетице, який у 2014 році організували агенти служби зовнішньої розвідки Росії, був, найімовірніше, здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну. Відповідні матеріали опублікували чеські ЗМІ після того, як 17 квітня 2021 року уряд цієї країни видворив 18 російських дипломатів, причетних до вибуху. Огляд чеських ЗМІ в неділю, 18 квітня, опублікувала «Європейська правда».

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За інформацією Irozhlas, підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час їх використовувала комерційна компанія, яка офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. Про це було відомо і у 2014 році, відразу після вибухів, коли в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом.

У іншій публікації журналісти з’ясували, що отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів – у 2015 році його двічі отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Згодом розслідувачі з проекту Bellingcat довели, що це робили ті самі агенти, які отруїли «Новичком» російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великій Британії.

Видання Respect з посиланням на поліцію також стверджує, що зброю готували до постачання Гебреву, і наголошує на важливій деталі – Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.

Інше авторитетне чеське видання SZ наголошує на тому, що російський намір щодо зриву постачань зброї міг бути націлений не лише на Україну, але й на Сирію, адже компанія Гебрева постачала зброю також сирійським антиурядовим групам, що також не подобалося Росії.