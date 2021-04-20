Влада Чехії переглянула доцільність покупки російської вакцини від коронавірусу «Спутник V» на тлі міжнародного скандалу через вибухи боєприпасів у селищі Врбетіце у 2014 році. Про це заявив віце-прем’єр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек у понеділок, 19 квітня, повідомляє iDnes.

«Наш єдиний шлях – зосередитися на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством лікарських засобів», – сказав він.

Раніше Гамачек скасував свою заплановану поїздку в Москву, де він збирався домовитися про постачання «Спутника».

Зазначимо, що 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що 18 співробітників російського посольства в Празі, яких визнали співробітниками російських спецслужб, мають покинути Чехію протягом найближчих 48 годин.

Уряд країни вдається до рішучих заходів після того, як слідство з’ясувало, що російські спецслужби (а саме – агенти «Петров» і «Боширов») імовірно причетні до підриву арсеналу у Врбетице.

Мова йде про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

19 квітня 18 дипломатів покинули Чехію за рішенням уряду. За дипломатами прибув спеціальний урядовий борт Іл-96. Пізніше кілька мікроавтобусів доставили депортованих росіян і їх сім’ї в аеропорт, і вони вилетіли на батьківщину.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році: що відомо

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.

Згодом Чехія видворила з країни 18 працівників посольства Росії в Празі, яких звинувачують в роботі на російські спецслужби.

Крім того, влада Чехії оголосила, що вирішила виключити російську держкорпорацію «Росатом» з тендера на розширення АЕС «Дуковани» на тлі скандалу з причетністю російських спецслужб до вибухів у Врбетіце.