До вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце в Чехії у 2014 році були причетні щонайменше четверо працівників російських спецслужб. Про це пише чеське видання Seznam Zprávy з посиланням на близькі до розслідування вибуху джерела.

За даними журналістів, окрім двох агентів Головного розвідувального управління Росії Руслана Баширова та Олександра Петрова, до вибуху на складах боєприпасів могли бути причетні ще щонайменше двоє співробітників російських спецслужб.

«Баширов» та «Петров» не є експертами з вибухових речовин, тому для проведення операції до Чехії приїхали щонайменше двоє офіцерів російського елітного підрозділу ГРУ, відомого під номером 29155.

Генпрокурор Чехії Павло Земан не спростував та не підтвердив цю інформацію, зазначивши, що не може її коментувати. Журналісти пишуть, що одним з членів групи у Врбетіце був росіянин Сергій Федотов, який спеціалізується на отруті та вибухівці.

Він також з'явився у Болгарії у час, коли в країні двічі намагалися отруїти місцевого торговця зброєю Омеляна Гебрева. Також у Врбетіце був чоловік, який фігурує під іменем «Калінін» – за даними журналістів, він нібито координував всю операцію. Після того, як підрозділ налаштував вибухову систему, група спецпризначенців покинула Чехію.

Так, за даними Respekt, російські агенти «Петров» та «Баширов» прибули у Чехію 13 жовтня 2014 року, а залишили країну 16 жовтня, вилетівши до Австрії, а звідти в Росію.

Однак, як зазначає видання, на цьому робота підрозділу 29155 в Чехії не закінчилась: у середині минулого року до Чехії прибув чоловік з дипломатичним паспортом на ім'я Віктор Будяк. Ім'я, на думку журналістів, несправжнє.

Після прибуття офіцер звітував до російського посольства, де він працював заступником військового аташе. Наразі дипломат потрапив у перелік людей, яких Чехія звинуватила у роботі на російські спецслужби та вислала з країни.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році