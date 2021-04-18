Міністерства закордонних справ України та Великої Британії підтримали рішення Чехії видворити з країни 18 працівників посольства Росії в Празі, яких звинувачують в роботі на російські спецслужби та в підриві чеського складу зі зброєю у 2014 році.

«Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання», – написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter у неділю, 18 квітня.

Відповідну позицію висловив і глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який заявив, що Лондон повністю підтримує Чехію, яка показала, «наскільки далеко можуть зайти російські розвідслужби в спробі провести небезпечні і зловмисні операції в Європі». Він нагадав і про причетність Росії до отруєння речовиною «Новичок» сім’ї Скрипалів в Солсбері.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.