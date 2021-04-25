Болгарський торговець зброєю визнав, що постачав озброєння в Україну після 2014 року
Раніше Гебрев неохоче обговорював зв'язки компанії з Україною, а факт постачання зброї заперечував
Болгарський торговець зброєю Омелян Гебрев підтвердив, що він зберігав боєприпаси на складі у Чехії, а також те, що після початку війни на Донбасі у 2014 році постачав зброю в Україну. Про це повідомляє New York Times із посиланням на електронний лист Гебрева, який отримала редакція.
Раніше Гебрев неохоче обговорював зв'язки компанії з Україною, а факт постачання зброї заперечував. Він заявляв, що припинив експорт зброї до країни з початку війни на Донбасі у 2014 році, а зброя на складах у Чехії не була призначена для України.
Тепер же, судячи з його листа, зброяр визнав, що його компанія Emco відправляла в Україну озброєння після 2014 року. У листі йдеться про те, що Emco підписала контракт з «уповноваженими українськими компаніями» наприкінці 2014 року.
Журналісти також поспілкувалися з одним чинним і колишнім чиновниками, які на умовах анонімності розповіли про контракт з Emco. За їхніми словами, у 2014 році Україна підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.
За словами екс-чиновника, на коробках із боєприпасами нібито вказували, що вони призначені для Таїланду. Так, нібито робили, щоб прихильники Росії в уряді Болгарії не перешкоджали постачанням.
Колишній чиновник запевняв, що Росія все одно дізналася про постачання зброї до України та вимагала припинити це.
Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році
Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.
Вибух боєприпасів на складі у Врбетице в жовтні 2014 році не мав статися на території Чехії. За даними слідства, російські агенти планували підірвати їх в Болгарії.
Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.
Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.
Згодом Чехія видворила з країни 18 працівників посольства Росії в Празі, яких звинувачують в роботі на російські спецслужби.