Омелян Гебрев підтвердив постачання зброї в Україну після 2014 року

Болгарський торговець зброєю Омелян Гебрев підтвердив, що він зберігав боєприпаси на складі у Чехії, а також те, що після початку війни на Донбасі у 2014 році постачав зброю в Україну. Про це повідомляє New York Times із посиланням на електронний лист Гебрева, який отримала редакція.

Раніше Гебрев неохоче обговорював зв'язки компанії з Україною, а факт постачання зброї заперечував. Він заявляв, що припинив експорт зброї до країни з початку війни на Донбасі у 2014 році, а зброя на складах у Чехії не була призначена для України.

Тепер же, судячи з його листа, зброяр визнав, що його компанія Emco відправляла в Україну озброєння після 2014 року. У листі йдеться про те, що Emco підписала контракт з «уповноваженими українськими компаніями» наприкінці 2014 року.

Журналісти також поспілкувалися з одним чинним і колишнім чиновниками, які на умовах анонімності розповіли про контракт з Emco. За їхніми словами, у 2014 році Україна підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.

За словами екс-чиновника, на коробках із боєприпасами нібито вказували, що вони призначені для Таїланду. Так, нібито робили, щоб прихильники Росії в уряді Болгарії не перешкоджали постачанням.

Колишній чиновник запевняв, що Росія все одно дізналася про постачання зброї до України та вимагала припинити це.

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