Вибух боєприпасів на складі у Врбетице в жовтні 2014 році не мав статися на території Чехії. За даними слідства, російські агенти планували підірвати їх в Болгарії. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Чехії Ян Гамачек, якого цитує Deutsche Welle в понеділок, 19 квітня.

Зі слів міністра, боєприпаси з чеського складу мали вибухнути пізніше – після їх транспортування до Болгарії. Як пишуть České noviny, Чехія наразі співпрацює із Болгарією в розслідуванні цього інциденту.

«Можна сказати, що під час першого вибуху сталося щось інше, ніж планувалося», – заявив він.

Ян Гамачек також каже, що Чехія проситиме дозволу допитати двох російських агентів, однак сумнівається, що Росія піде їм на зустріч.

Зазначимо, що в підриві на чеському складі звинувачують російські агентів ГРУ Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна. Їх також звинувачують в замаху на вбивство сім’ї Скрипалів в Солсбері.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.