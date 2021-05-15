Уряд Росії затвердив список країн, які вчиняють «недружні дії» щодо РФ, включивши до нього наразі лише дві країни – США та Чехію. Документ опублікували на урядовому порталі Росії.

Країнам обмежили можливість наймати у дипломатичні відомства співробітників з РФ.

Розпорядження уряду свідчить, що посольству Чехії дозволили взяти на роботу 19 людей, які перебувають у Росії. А ось посольству США не можна наймати на роботу нікого з Росії.

Створити перелік «недружніх» країн уряду наприкінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін.

Це сталося на тлі дипломатичного конфлікту між Росією та Чехією, який почався після того, як стало відомо, що вибухи на складах у Врбетице у жовтні та грудні 2014 року організувало ГРУ.

Раніше повідомлялось, що до списку, окрім США та Чехії, можуть включити Україну і низку держав, які найактивніше підтримують її на міжнародній арені: Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Велику Британію, Канаду і Австралію.