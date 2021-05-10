Чехія вимагатиме від Росії компенсації за вибухи на складах з боєприпасами
Чехія вимагатиме від Росії щонайменше 48 млн доларів США компенсації за вибухи на складах боєприпасів у 2014 році, в яких звинувачують спецслужби РФ. Про це з посиланням на очільницю міністерства фінансів Чехії Алену Шиллерову, повідомляє «Європейська правда».
За її словами, Чехія вимагатиме від Росії щонайменше 48 млн у якості компенсації за наслідки вибухів на складах із боєприпасами у Врбетіце.
«Найбільш життєздатний шлях, який видається слушним, – це міжнародна компенсація відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, компенсації за шкоду в кримінальному судочинстві, це займе дуже багато часу», – сказала Шиллерова.
В свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек додав, що держава може подати заявку на компенсацію протягом кількох тижнів або місяців.
«Міжнародну відповідальність за протиправні дії влади Російської Федерації буде покладено на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників. МЗС готує дипломатичну ноту на основі доручення уряду», – сказав Кулганек.
Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році
Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.
Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.
Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.
Журналісти групи Bellingcat вважають, що вибухи на військовому складі в чеському селі Врбетице у 2014 році були частиною довготривалої операції російської розвідки, яку спланували, щоб позбавити Україну можливості купувати зброю і боєприпаси, необхідні для захисту від російських військ.