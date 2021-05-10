Чехія підозрює працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, в причетності до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року

Чехія вимагатиме від Росії щонайменше 48 млн доларів США компенсації за вибухи на складах боєприпасів у 2014 році, в яких звинувачують спецслужби РФ. Про це з посиланням на очільницю міністерства фінансів Чехії Алену Шиллерову, повідомляє «Європейська правда».

За її словами, Чехія вимагатиме від Росії щонайменше 48 млн у якості компенсації за наслідки вибухів на складах із боєприпасами у Врбетіце.

«Найбільш життєздатний шлях, який видається слушним, – це міжнародна компенсація відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, компенсації за шкоду в кримінальному судочинстві, це займе дуже багато часу», – сказала Шиллерова.

В свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек додав, що держава може подати заявку на компенсацію протягом кількох тижнів або місяців.

«Міжнародну відповідальність за протиправні дії влади Російської Федерації буде покладено на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників. МЗС готує дипломатичну ноту на основі доручення уряду», – сказав Кулганек.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році