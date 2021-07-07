В Росії заявили, що відносини з Великою Британією перебувають у замороженому стані, а у випадку «провокацій поблизу Криму – повторять свої дії». Про це 7 липня пише ТАСС.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, Москва стурбована заявою глави МЗС Великої Британії Домініка Раабе про законність проходу британських кораблів у водах Чорного моря.

«Безумовно, подібні заяви викликають нашу стурбованість», – сказав Пєсков.

За його словами, Москва і Лондон не ведуть консультації щодо цього. У Кремлі також пригрозили «повторити дії, які застосували щодо британського есмінця Defender».

Що відомо про прохід HMS Defender

23 червня Міністерство оборони Росії заявило, що відкрило попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі «територіальних вод РФ».

Заяву Кремля про обстріл есмінця міноборони Великої Британії назвало вигадкою. Мовляв корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.