Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше заявив, що дії есмінця HMS Defender були цілеспрямовані та законними

Рішення про прохід британського есмінця HMS Defender неподалік Криму погодив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомив The Telegraph.

Сам маршрут корабля розробив та запропонував міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Проти цієї ідеї виступив глава британського МЗС Домінік Рааб. Він висловив занепокоєння, що Росія зможе використати цей прохід в своїх цілях.

Через це обидва міністри звернулися до Бориса Джонсона за рішенням, розповідають джерела The Telegraph. І вже в понеділок есмінцю скерували рішення про мирний прохід через ці води.

Раніше Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender діяв цілеспрямовано та законно, адже він проходив через територіальні води України. Він також нагадав, що Велика Британія не визнає окупацію Криму Росією.

«Важливо те, що ми не визнаємо російську анексію Криму. Це частина суверенної української території. Цілковито правильно підтримувати закон і домагатися свободи мореплавства, обравши найкоротший шлях між двома пунктами», – наголосив в Джонсон, якого цитує «Голос Америки».

Що відомо про прохід HMS Defender

23 червня Міністерство оборони Росії заявило, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі «територіальних вод РФ».

Заяву Кремля про обстріл есмінця міноборони Великої Британії назвало вигадкою. Мовляв корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.