Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії показала відео інциденту із британським есмінцем Defender біля окупованого Криму. Росія заявляє, що він 23 червня порушив її кордони біля півострова, а британці це заперечують, оскільки вважають Крим українською територією.

На відео чутно, як екіпаж російського військового корабля, слідуючи поруч з британським судном, закликає його змінити курс і попрямувати від державного кордону Росії. Водночас із Defender приходить повідомлення, що вони роблять мирний прохід на підставі міжнародного права і конвенції ООН.

Після тривалих закликів змінити курс і не перетинати державний кордон Росії, екіпаж російського судна попереджає, що відкриє вогонь, якщо цього не станеться. Потім британському есмінцю оголошують, що він увійшов у територіальні води РФ і закликали негайно їх покинути.

Після цього росіяни дали команду здійснити попереджувальний постріл по курсу Defender і при цьому виключити потрапляння в судно: «Виконати попереджувальну стрільбу! Виконати попереджувальну стрільбу! Виключити потрапляння! Виключити потрапляння! Вогонь!»

Потім сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу по курсу британського есмінця. Ролик закінчується повідомленням про те, що Defender вийшов з територіальних вод РФ.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби за маршрутом есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.

У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму. Дії російських силовиків британська сторона розцінила як знак мореплавській спільноті про проведення військових навчань.