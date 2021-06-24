ФСБ опублікувала відео інциденту з британським кораблем біля Севастополя
Російські силовики відкривали вогонь так, щоб не зачепити судно
Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії показала відео інциденту із британським есмінцем Defender біля окупованого Криму. Росія заявляє, що він 23 червня порушив її кордони біля півострова, а британці це заперечують, оскільки вважають Крим українською територією.
На відео чутно, як екіпаж російського військового корабля, слідуючи поруч з британським судном, закликає його змінити курс і попрямувати від державного кордону Росії. Водночас із Defender приходить повідомлення, що вони роблять мирний прохід на підставі міжнародного права і конвенції ООН.
Після тривалих закликів змінити курс і не перетинати державний кордон Росії, екіпаж російського судна попереджає, що відкриє вогонь, якщо цього не станеться. Потім британському есмінцю оголошують, що він увійшов у територіальні води РФ і закликали негайно їх покинути.
Після цього росіяни дали команду здійснити попереджувальний постріл по курсу Defender і при цьому виключити потрапляння в судно: «Виконати попереджувальну стрільбу! Виконати попереджувальну стрільбу! Виключити потрапляння! Виключити потрапляння! Вогонь!»
Потім сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу по курсу британського есмінця. Ролик закінчується повідомленням про те, що Defender вийшов з територіальних вод РФ.
Як повідомляв ZAXID.NET, 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби за маршрутом есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму. Дії російських силовиків британська сторона розцінила як знак мореплавській спільноті про проведення військових навчань.