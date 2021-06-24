Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Королівський флот продовжить ходити біля берегів окупованого Росією Криму. Про це він сказав в коментарі The Times в четвер, 24 червня.

«Королівський флот завжди дотримуватиметься міжнародного морського права і йому не перешкоджатимуть в мирному проході», – заявив він.

23 червня Міністерство оборони Росії заявило, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі «територіальних вод РФ».

Заяву Кремля про обстріл есмінця міноборони Великої Британії назвало вигадкою. Мовляв корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.