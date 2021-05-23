Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав Росію «загрозою номер один». Про це він заявив газеті The Telegraph, передає LIGA.net.

Зі слів Воллеса, російські підводні човни постійно кружляють вздовж всього британського узбережжя. Крім того, росіяни регулярно відправляють свої бойові кораблі в води навколо Великої Британії.

Він добавив, що Росія водночас також навмисно провела низку спецоперацій на самій території Великої Британії.

Російські кораблі біля Великої Британії

Велика Британія зафіксувала з 2013 не менше 150 випадків появи російських кораблів, зазначає The Telegraph. Зазвичай бойові кораблі зустрічаються в протоці Ла-Манш та в Північному морі.

Королівський флот часто відправляв туди свої кораблі для перехвату та спостереженням за російськими суднами. Зі слів Бена Воллеса, російський підводний човен фіксували і в Ірландському морі в 2020 році.