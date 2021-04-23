Державний департамент США вважає, що заяви Росії про відведення військ від українських кордонів поки залишаються лише словами, та очікує від неї конкретних дій. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, якого цитує «Голос Америки» в п’ятницю, 23 квітня.

«Ми чули слова, але чого ми очікуємо, це дії. Сполучені Штати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками», – розповів він.

Він додав, що США раніше заявили Росії, що вона має утриматися від ескалації та припинити агресивні дії навколо та в Україні.

«Включно з нещодавнім нарощенням військ в Криму та на українському кордоні, а також їхніми намірами заблокувати деякі судна у деяких частинах Чорного моря», – резюмував він.

Нагадаємо, що 22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.