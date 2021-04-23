Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити в своїх країн персонами нон-грата російських дипломатів на знак солідарності із Чехією. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на оприлюднені заяви країн Балтії в п’ятницю, 23 квітня.

Так, Латвія оголосила небажаною особою в країні одного дипломата російського посольства. Литва вирішила вислати двох співробітників посольства у Вільнюсі.

Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також повідомив, що одного працівника російського посольства, який займався шпигунською діяльністю, вирішила вислати і Естонія. Однак, як зазначає «Європейська правда», офіційно Естонія наразі ще не повідомила про це рішення.

Посольство Литви в Москві також заявило, що готове допомогти посольству Чехії в Росії виконувати власні функції після рішення Росії про скорочення штату.

Зазначимо, що напередодні рішення про висилку трьох російських дипломатів оголосила і Словаччина.

Скандал із підривом чеського складу зі зброєю у 2014 році: що відомо

Вибух стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за шість з половиною років слідство з’ясувало причину цієї події. На цьому складі зберігалася зброя, призначена, зокрема, для України.

Ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній прес-конференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії, зокрема, вислало 18 співробітників посольства Росії у Празі, які були визнані членами російських спецслужб.

Чеська поліція оприлюднила зображення двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в причетності до вибуху. Це Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін: ті самі російські агенти ГРУ, які, як вважають, здійснили невдалий замах на Сергія і Юлію Скрипалів із використанням отруйної речовини «Новичок» у британському місті Солсбері.

Крім того, на тлі скандалу з причетністю російських спецслужб до вибухів у Врбетіце влада Чехії оголосила, що вирішила виключити російську держкорпорацію «Росатом» з тендера на розширення АЕС «Дуковани.