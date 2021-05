Керований ракетний крейсер USS «Монтерей» ВМС США у міжнародних водах Північно-Аравійського моря затримав корабель без розпізнавальних знаків і вилучив незаконну партію зброї. Там були протитанкові керовані ракети російського виробництва, китайські гвинтівки, кулемети та гранатомети, йдеться у повідомленні П'ятого флоту ВМС США у Twitter.

Відзначається, що серед вилученої зброї – десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

На даний момент намагаються з'ясувати місце відправлення партії зброї та осіб, яким вона призначалася. Боєприпаси перебувають під арештом США в очікуванні остаточної утилізації, тоді як першоджерело та передбачуване місце призначення зброї знаходяться під слідством.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV