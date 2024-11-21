Стипендію заснували на вшанування Героїв Революції Гідності

Міністерство освіти і науки призначило 25 молодим вченим стипендії імені Героїв Небесної cотні. Їх отримають науковці закладів вищої освіти, наукових установ та академій наук. Їхні імена оголосили 21 листопада, у День гідності та свободи.

Розмір стипендії – 4000 грн. Державні іменні стипендії присудили у п’яти номінаціях, у кожній по п’ять стипендіатів:

стипендія імені Дмитра Максимова;

стипендія імені Назарія Войтовича;

стипендія імені Романа Гурика;

стипендія імені Устима Голоднюка;

стипендія імені Юрія Поправки.

«Щороку до Дня гідності та свободи, який відзначається 21 листопада, МОН призначає 25 стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної сотні за вагомий внесок у розвиток української науки як важливої складової захисту національних інтересів України, за посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти», – пише МОН.

Перелік стипендіатів можна переглянути за посиланням.