Іван Примаченко відмовився від мандата у Верховній Раді

Співзасновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко відмовився від мандата у Верховній Раді. Про це він повідомив у середу, 20 листопада, на своїй Facebook-сторінці. 6 листопада, на сайті Центральної виборчої комісії повідомляли, що його визнали обраним народним депутатом від партії «Голос».

«Зваживши де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів у 2025 році», – повідомив Іван Примаченко.

За словами Івана Примаченка, робота у Верховній Раді дуже важлива, але залишити команду з якою він зараз працює над низкою програм Prometheus, «було б безвідповідально».

«Буду радий і далі усіляко підтримувати колег з фракції “Голосу” та всіх народних депутатів, які працюють на благо країни, поза межами парламенту», – підсумував Іван Примаченко.

Зазначимо, що наразі на сайті ЦВК немає інформації про те, хто працюватиме у Верховній Раді від партії «Голос» замість Івана Примаченка.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 6 листопада ЦВК визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії «Голос». Він мав замінити у парламенті народного депутата Олега Макарова, який помер 29 жовтня 2024 року.