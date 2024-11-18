Після скандалу завідувачці кафедри та проректору вузу оголосили догани

Асистент кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету В’ячеслав Ботєв написав заяву на звільнення після конфлікту зі студентом через мову викладання. Керівництво вишу дозволило студенту перескласти іспити, які він здавав у російськомовного викладача.

Як повідомили у прес-службі ІФНМУ 18 листопада, комісія, яку створили після скандалу, перевірила дописи студента Дениса Дудка у соцмережах про використання російської мови викладачем В’ячеславом Ботєвим і отримала пояснення від проректора вузу та завідувачки кафедрою неврології та нейрохірургії. Остання підтвердила, що викладач читав лекції російською, проте зауваженння від студентів до адміністрації університету не надходили.

«Викладач написав заяву про звільнення з роботи за власним бажанням з 18 листопада, письмових пояснень щодо ситуації, яка склалася, не надав», – зазначили в ІФНМУ.

Після скандалу завідувачці кафедри неврології та нейрохірургії Вікторії Гриб та проректору з науково-педагогічної роботи вишу Сергію Геращенку оголосили догани. Упродовж місяця комісія має перевірити всі кафедри університету на дотримання норм законодавства у сфері використання української мови в освітньому процесі. Студенту Денису Дудку дозволили перескласти іспити, які він здавав у російськомовного викладача.

Нагадаємо, студент п'ятого курсу Івано-Франківського національного медичного університету Денис Дудко розповів, що вступив у суперечку з викладачем В’ячеславом Ботєвим через навчання російською мовою. За це лектор знизив йому оцінки, отримані в іншого викладача. Після конфлікту студент відмовився ходити на його лекції, однак одногрупники не підтримали Дениса Дудка, аргументувавши це тим, що Ботєв – переселенець.