В університеті відреагували на інцидент і створили комісію для службової перевірки

Студент п'ятого курсу Івано-Франківського національного медичного університету Денис Дудко відмовився ходити на лекції викладача нейрохірургії асистента кафедри Вячеслава Ботєва через російську мову. Про це студент повідомив виданню «Репортер» 15 листопада.

Мова йде про асистента кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету Вячеслава Ботєва. За словами студента, лектор переїхав до Івано-Франківська з Донецька. Ще на першому занятті він попередив, що викладатиме російською й попросив студентів не писати на нього доповідні.

Фото «Репортера». На фото зліва - студент Денис Дудко, справа - викладач Вячеслав Ботєв

Денис розповідає, що він вступив у суперечку з викладачем через російську мову під час заняття. За це лектор знизив йому оцінки, отримані в іншого викладача. Після конфлікту Ботєв продовжив викладати суржиком й трохи українською, але згодом знову перейшов на російську.

«Я сказав, пишіть мені н/б (відсутність на занятті - ред.), бо я не можу це слухати. До побачення. І пішов з пари», – зазначив Денис журналістам видання.

Одногрупники ж його не підтримали, аргументувавши це тим, що Ботєв – переселенець.

«Я таке терпіти не готовий. Мій батько не за це воює. Я запитав декана у приватних повідомленнях, чи він вважає нормальним таке викладання. І він написав, що чекає мене у себе в понеділок після 15 години», – додав студент.

Денис також оприлюднив відео з заняття на своїй сторінці в Instagram. У коментарях дехто підтримує його, дехто навпаки критикує, зазначаючи, що Ботєв є «одним з найкращих викладачів за всі роки університету і мова не заважає отримати знання на парах».

Інша студентка вишу Ангеліна Сало розповіла, що ще після першого заняття пропонувала одногрупникам змінити викладача через деканат, але її не підтримали. При цьому вона відзначає, що викладання російською ускладнює навчання, адже термінологія різниться і доводиться підбирати правильні українські відповідники для конспектів.

У реєстрі ідентифікаторів для науковців ORCID вказано, що Вячеслав Ботєв працює у Франківському медуніверситеті з 2016 року.

Реакція на російськомовного викладача у Франківську

Після отриманої інформації «Репортер» звернувся по коментар до декана медичного факультету Руслана Козового. Він пообіцяв надати відповідь в понеділок, 18 листопада.

На ситуацію відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«У тиловому Франківську неприпустиме подібне! Викладач, який не вміє вести пари українською мовою - не має викладати в Україні! Без компромісів! Толерування руського міру приведе сюди танки! Ця ситуація свідчить, що у мовних волонтерів є дуже багато роботи! Навіть тут, у нашому місті», – йдеться у його дописі.

На сторінці університету повідомили про створення комісії для службової перевірки й заявили, що засуджують будь-які дії щодо використання російської мови в освітньому процесі.

«Івано-Франківський національний медичний університет вживає всіх заходів щодо утвердження всебічного використання української мови в усіх сферах (зокрема, освітній і науковій) на всій території України з метою ствердження української ідентичності. Студенти і викладачі в цей час активно волонтерять і допомагають ЗСУ, чимало наших студентів і працівників захищають Україну на передовій. А наше завдання – внутрішньо захищати нашу мову», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського стався мовний конфлікт. Під час лекції викладачка Мар’яна Лужна транслювала відео про інноваційні види масажу приватного медичного центру із Санкт-Петербурга та не реагувала на зауваження студентів. Це обурило студентів і вони публічно заявили про неприпустимість таких методів викладання. На інцидент зреагувало керівництво вишу, викладачку покарали доганою та відсторонили від роботи.