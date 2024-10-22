Доцентка університету фізкультури Мар’яна Лужна під час лекції у Zoom транслювала російськомовні відео

У Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського стався мовний конфлікт. Під час лекції викладачка Мар’яна Лужна транслювала відео про інноваційні види масажу приватного медичного центру із Санкт-Петербургу та не реагувала на зауваження студентів. Це обурило студентів і вони публічно заявили про неприпустимість таких методів викладання. На інцидент зреагувало керівництво вишу, викладачку покарали доганою та відсторонили від роботи.

Відео російського медцентру на лекції у львівському виші

Інцидент трапився 17 жовтня на лекції з курсу «Інноваційних технологій у фізичній терапії», яку вела доцентка Мар’яна Лужна на платформі Zoom. Про російський контент на лекції публічно розповіли студент університету Святослав Яримович та керівник «Української студентської асоціації фізичної терапії» Олег Карпов, який і оприлюднив надані студентами відео. Під час лекції Мар’яна Лужна транслювала уривки відео про види масажу, знятого в Росії.

За словами Святослава Яримовича, перед показом російського відео Мар’яна Лужна запитала дозволу студентів. Не зважаючи на те, що абсолютна більшість присутніх висловилася проти, викладачка продовжила трансляцію. Частина студентів на знак протесту покинула зустріч у Zoom.

«Почувши російську, студенти знову зробили зауваження, щоб, як мінімум, вимкнути звук та озвучити відео своїми словами, адже використання таких ресурсів можна трактувати як порушення закону про вищу освіту. Також лунали питання в принципі щодо доцільності поданого матеріалу у практиці фізичного терапевта та його доказовості. У відповідь викладачка запропонувала самостійно вимкнути звук та просто переглянути відео. А щодо доцільності, то було запропоновано «ширше» дивитись на сферу діяльності фізичного терапевта», – написав Святослав Яримович.

За інформацією Олега Карпова, викладачка вмикала російськомовні відео та інтерв’ю, зняті в реабілітаційних центрах Росії, щоб продемонструвати роботу деяких реабілітаційних пристроїв, та не звертала увагу на зауваження студентів. Олег Карпов уточнив ZAXID.NET, що оприлюднені ним відео з лекції отримав безпосередньо від студентів, які були там присутні. На відео викладачка транслювала проморолик приватного центру лазерної терапії «Биомед» із Санкт-Петербургу про LPG масаж.

Університет відреагував доганою

Після публічного розголосу на інцидент зреагувала адміністрація університету. У керівництві вишу розповіли, що провели зустріч з групою студентів щодо конфліктної ситуації з використанням російськомовного відео в навчальному процесі студентів факультету терапії та реабілітації, а також створили комісію для розгляду інциденту. Комісія, яку очолив виконувач обов’язків декана цього факультету Андрій Вовканич, запропонувала ректору відсторонити викладачку від роботи на час перевірки.

Після другого засідання комісії ректор ухвалив рішення покарати доцентку Мар’яну Лужну доганою.

З приводу згаданого інциденту ZAXID.NET зателефонував до ректора університету Ярослава Свища, однак він від коментарів відмовився, посилаючись на свою зайнятість. З його слів, офіційна позиція буде оприлюднена на сторінках вишу після завершення роботи внутрішньої комісії.

Мар’яна Лужна є старшою викладачкою Львівського університету фізичної культури та кандидаткою наук з фізичного виховання та спорту. Вона є випускницею цього вишу, працює там викладачем близько семи років.