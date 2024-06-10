За використання російськомовної літератури Наталії Гаврилюк виписали догану та відсторонили від роботи

Івано-Франківський міський суд відмовив викладачці місцевого медичного університету Наталії Гаврилюк в скасуванні догани. Викладачка під час практичних занять рекомендувала студентам використовувати російськомовні матеріали за 1984 рік, після чого їй виписали догану та відсторонили від роботи. У суді вона цю догану оскаржити не змогла.

Як інформував ZAXID.NET, 19 грудня 2023 року керівниця благодійного фонду «Свої» та військовослужбовиця Леся Литвинова на сторінці у Facebook опублікувала допис із критикою навчальної програми Івано-Франківського національного медичного університету та зокрема викладання дисципліни, що стосуються реабілітації хворих. На цей допис відреагував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та пообіцяв провести перевірку. Того ж дня через скарги студентів в університеті створили комісію, яка мала перевірити етичність поведінки, коректність спілкування, ймовірний булінг та пропаганду недоказової медицини з боку викладачки кафедри загальної практики сімейної медицини та реабілітації Наталії Гаврилюк.

За результатами перевірки 22 грудня комісія склала акт, у якому зазначила, що виявила «проблемні питання, які потребують вирішення». Зокрема у методичних вказівках до проведення практичних занять Наталія Гаврилюк рекомендувала користуватися російськомовною літературою. Крім цього, в навчальному кабінеті, в якому проводили заняття, виявили диплом Асоціації гастроентерологів Російської Федерації за зайняте призове місце за публікацію наукової роботи у 2015 році. Через виявленні факти керівництво університету оголосило Наталії Гаврилюк догану, яку викладачка вирішила оскаржити в суді. Крім цього, університет відсторонив її від викладання деяких дисциплін через невідповідність ліцензійним вимогам.

За версією викладачки, у її посадових інструкціях не було вимог щодо невикористання російськомовної літератури. Насправді в цих інструкціях вказано, що викладачам дозволяється використовувати літературу, якій не більше 5 років, натомість Наталія Гаврилюк рекомендувала студентам читати російськомовні матеріали, видані у 1984 році. Співробітники кафедри також засвідчили, що неодноразово просили викладачку зняти диплом від Асоціації гастроентерологів РФ, однак вона на ці зауваження не реагувала.

Враховуючи обставини справи, суддя Івано-Франківського міського суду Ірина Пастернак відмовила Наталії Гаврилюк у задоволенні позову та не скасувала догану за використання російськомовної літератури. Це рішення можна оскаржити в апеляції.