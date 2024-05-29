Подія сталася в Івано-Франківському ліцеї №4

Івано-Франківський міський суд визнав винною матір старости 6-В класу місцевого ліцею №4 у цькуванні учня Єремії К. За скоєне Марія Шкварок має сплатити 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який не змогли скасувати в апеляції 17 травня, учня Івано-Франківського ліцею №4 кілька разів ображали його однокласники. Робили це під час навчального процесу та в чаті класу у Viber.

Під час судового засідання матір обвинуваченої у булінгу старости класу Марія Шкварок не визнала вину. Вона зазначила, що це був звичайний конфлікт між однокласниками у чаті 6-В класу і сказала, що учні спілкувалися не з потерпілим, а його матір’ю, яка спровокувала суперечку.

У свою чергу, матір потерпілого Єремії К. повідомила, що її син систематично потерпає від цькувань однокласників ліцею №4, у тому числі від доньки Марії Шкварок. Наприклад, на перерві перед уроком християнської етики учні виштовхували його з класу, не подали руки під час виховної години, а згодом ображали його у чаті класу у Viber.

Класний керівник 6-В сказала у суді, що ніхто з її учнів булінгу не вчиняв.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав матір старости 6-В класу Марію Шкварок винною у цькуванні учасника навчального процесу і призначив їй покарання у вигляді 850 грн штрафу. Також вона має сплатити 605 грн судового збору.