У Франківському університеті відсторонили викладачку

Після скарг студентів викладачці Івано-Франківського національного медичного університету Наталії Гаврилюк, яка у своїй роботі використовувала радянську російськомовну літературу та методи, які суперечать доказовій медицині, оголосять догану і рекомендуватимуть відсторонити від роботи. Про це інформує прес-служба університету у понеділок, 25 грудня.

Зазначається, що службову перевірку призначили 19 грудня 2023 року після публікацій у ЗМІ скарг студентів на викладачку Наталію Гаврилюк. Крім того, волонтерка Леся Литвинова опублікувала у Facebook пост, у якому повідомила, що Наталія Гаврилюк розповідає студентам про «лікувальні властивості парафіна, грязей і решту сумнівних радянських надбань», а також студенти, які відмовляються вивчати теми «Російська лазня» та «Водолікування», ризикують не здати сесію.

Також волнтерка звернула увагу на те, що Наталія Гаврилюк має диплом від спілки російських гастроентерологів, датований 2015 роком.

На пост волонтерки відреагував міністр охорони здров’я України Вікто Ляшко. Він пообіцяв «навести декому різкість на зміни, які відбулись в країні в підходах до надання реабілітаційної допомоги».

Комісія встановила, що у методичних вказівках в переліку додаткової літератури є посилання на російськомовну літературу, що «є неетичним та є питанням моралі, що йде в розріз з освітнім законодавством України». Втім, диплому від спілки російських гастроентерологів комісія не виявила.

«На момент перевірки диплому Асоціації гастроентерологів російської федерації за зайняте призове місце за публікацію наукової роботи 2015 року виявлено не було», – йдеться у повідомленні.

За словами викладачки, підручник «Фізична терапія» 1984 року, виданий київським видавництвом «Здоров’я» російською мовою. Наталія Гаврилюк каже, що використовувала його для демонстрації навчальної літератури того часу, а не як рекомендація для навчання чи підготовки до практичних занять.

За результатами службової перевірки комісія рекомендувала відсторонити асистентку від викладання навчальних дисциплін на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» у зв’язку із невідповідністю Ліцензійним умовам та притягнути до дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани.

Крім того, рекомендовано оновити навчально-методичний комплекс для вибіркової навчальної дисципліни «Фізична терапія при коморбідній патології» з використання тем, що відповідають принципам доказової реабілітації. Заборонити використання неактуальної (застарілої) літератури при викладанні навчальних дисциплін на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія».

Також комісія доручила заступнику ректора з виховної роботи провести роботу з викладачами щодо виховання молоді в дусі патріотизму і поваги до державних цінностей через утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Університету також рекомендовано збільшити тематику вибіркових навчальних дисциплін з включенням тем, що відповідають принципам доказової реабілітації.

До слова, 30 листопада міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко призначив професора Руслана Козового виконувачем обов'язків ректора Івано-Франківського національного медичного університету.

Попередній ректор університету – Микола Рожко очолював ІФНМУ з 2011 року.